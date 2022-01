Mollicone (FDI): “Scuole sprovviste di mascherine Ffp2, Governo vive nell’improvvisazione”

- Advertisement -

AgenPress. “Le scuole stanno per riaprire e siamo nella totale improvvisazione: il Governo Draghi-Speranza ha imposto l’obbligatorietà delle mascherine Ffp2 senza garantire un approvvigionamento per le scuole, continuando a inviare le mascherine chirurgiche, che non proteggono adeguatamente dai contagi.

Si vive nella totale impreparazione, lo afferma persino Andrea Crisanti. I costi delle mascherine ricadranno sulle famiglie.

Presenteremo un’interrogazione al ministro Bianchi con le colleghe Frassinetti e Bucalo.”

Così il capogruppo di FDI in commissione Istruzione, deputato Federico Mollicone.