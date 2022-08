Mollicone (FDI): “Tutelare teatri, cinema, scuole di danza e impianti sportivi da caro-energia”

- Advertisement -

AgenPress. “Vanno tutelati cinema, teatri, scuole di danza e impianti sportivi dal caroenergia con immediati interventi.

Presenteremo già nel Dl Aiuti bis emendamenti volti a sostenere i settori dello spettacolo dal vivo e dello sport, azione che riproporremo in vista dei primi provvedimenti del nuovo governo e della nuova maggioranza.

Durante la legislatura abbiamo più volte presentato atti per sostenere il settore, non solo proponendo contributi diretti ai teatri e ai cinema, ma anche iniziative volte a incentivare i consumi di cultura e sport, attraverso la detrazione delle spese dalle tasse, come avviene per le medicine.

Il caro energia influenzerà fortemente anche il mondo dello sport. Teatri, cinema, scuole di danza, piscine e centri sportivi sono stati penalizzati durante la crisi pandemica per via delle chiusure e restrizioni e il costo della luce e del gas potrebbe essere un colpo definitivo.”

Così dichiara Federico Mollicone, responsabile Cultura di Fratelli d’Italia e candidato alle elezioni politiche 2022 nel collegio plurinominale Lazio 1 – 01.