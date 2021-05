Monica Setta: “Tassa di successione? L’intenzione è buona, ma il momento storico è sbagliato”

AgenPress. Monica Setta, giornalista, conduttrice di Uno mattina in famiglia su Rai1, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

“Credo che l’impianto dal punto di vista teorico non sia sbagliato, perché Letta parla di dote da lasciare ai giovani. L’intenzione è buona, ma il momento storico è sbagliato. Il problema è che in questo Paese l’argomento principale è esattamente il contrario, noi dobbiamo ridurre la pressione fiscale. Abbiamo un fisco tra i meno efficienti d’Europa e la pressione fiscale è tra le più alte.

Per dirla alla De Andrè mi è sembrata una proposta in direzione ostinata e contraria. Adesso il tavolo politico va verso una riforma fiscale complessiva. Bisogna capire quali interventi fare per redistribuire i pesi e dare a ciascuno quello di cui ha bisogno. Prendiamo da chi ha di più, ma facciamolo in maniera seria”.