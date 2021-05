Monitoraggio Iss. Nuovi colori regioni dal 10 maggio. Sale ancora l’indice Rt a 0.89

AgenPress – Oggi il monitoraggio Iss-ministero della Salute sull’andamento dell’emergenza Covid. In base ai dati saranno decise le nuove ordinanze del ministro Roberto Speranza. Quasi tutta Italia dovrebbe rimanere in area gialla. Attualmente sono 13 le regioni in questa zona, più le due province autonome di Trento e Bolzano, 5 quelle in arancione e una in fascia rossa.

Attualmente è la Valle d’Aosta l’unica zona rossa rimasta, che potrebbe essere ‘promossa’ in arancione. Chi invece spera di entrare in zona gialla, circostanza che permetterebbe maggiori aperture soprattutto per bar e ristoranti, ma anche per attività ricreative, sono Puglia, Calabria e Basilicata.

Sono in bilico invece Sardegna e Veneto: la prima potrebbe restare altri sette giorni in fascia arancione, mentre la seconda a causa di numeri in peggioramento si avvicina pericolosamente al passaggio nella fascia ‘intermedia’.

In risalita secondo i dati che stanno monitorando gli esperti della cabina di regia per il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute l’indice di contagio del Coronavirus in Italia. L’Rt passa infatti dallo 0.85 della scorsa settimana a 0.89, mentre l’incidenza secondo gli ultimi calcoli sarebbe ancora in discesa dal valore 146 registrato nel monitoraggio della scorsa settimana, arrivando ora a 127.