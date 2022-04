Monitorimmobiliare entra nel CdA del Sole 24 Ore. Risultato storico

- Advertisement -

AgenPress. Monitorimmobiliare (marchio di Giornalisti Associati srl) entra nel Consiglio d’Amministrazione del Sole 24 Ore. Un risultato storico, mai infatti un giornalista era riuscito a sedere nella stanza dei bottoni del giornale di Confindustria.

Da oggi il nostro candidato Marco Liera, ex direttore di Plus 24, è l’undicesimo componente del Cda del giornale color salmone. Al secondo posto nella nostra lista l’avvocato Vanessa Boato, grande specialista del Real Estate.

Per il Collegio Sindacale, Tiziana Vallone, della lista proposta da Monitorimmobiliare è stata eletta Presidente. Vallone siede anche nel CdA di Kryalos Sgr. Sempre per il Collegio Sindacale, il dottor Roberto Menegazzi è stato eletto come sindaco supplente.

Grazie alle competenze e all’impegno di questi quattro grandi professionisti proveremo da oggi a portare il nostro contributo strategico e gestionale al rilancio di un grande giornale.

Sempre nell’interesse degli azionisti, la nostra stella polare sarà il Real Estate e le sinergie tra Monitorimmobiliare e Il Sole 24 Ore. Insomma cercheremo, molto umilmente ma con determinazione, di poter dimostrare che qualcosa è cambiato.

Maurizio Cannone, direttore Monitor