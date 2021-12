Monopattini, Cecchetti (Lega): “Bene proposta di legge in Lombardia con obbligo casco e limite di 18 anni”

- Advertisement -

AgenPress. “Complimenti alla Regione Lombardia per aver approvato la proposta di legge al Parlamento per modificare la legislazione vigente sulla conduzione dei monopattini elettrici prevede l’obbligo del casco per tutti, a prescindere dall’età, il divieto di utilizzo sotto i 18 anni e l’obbligo generalizzato di stipulazione della polizza per responsabilità civile verso terzi.

Norme di buon senso, per garantire più sicurezza non solo per chi utilizza i monopattini: ricordiamo infatti che a Milano una donna è deceduta dopo essere stata travolta a marzo da un monopattino condotto da due minorenni. Bene questa proposta di legge per evitare nuove tragedie come questa o quella del 13enne deceduto a Sesto San Giovanni.”

Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.