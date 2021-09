Monopattini, Consumerismo: 5 morti da inizio anno e un incidente ogni 3 giorni

- Advertisement -

- Advertisement -

Escalation sinistri dimostra esigenza di introdurre misure urgenti per garantire l’incolumità di chi utilizza monopattini. Indispensabile patentino per guidatori

AgenPress. 5 morti in monopattino solo da inizio anno e una scia lunghissima di incidenti e feriti sulle strade italiane, con in media un sinistro ogni 3 giorni che vede coinvolto tale mezzo di locomozione. Lo afferma Consumerismo No profit, associazione dei consumatori che ha avviato una campagna per la sicurezza alla guida dei monopattini, dopo la tragedia avvenuta ieri a Sesto San Giovanni (Milano), dove un 13enne è morto dopo essere caduto dal monopattino e aver battuto violentemente la testa.

“L’escalation di incidenti anche gravi che coinvolge i monopattini in Italia e l’ennesima morte sulle strade italiane dimostra la totale inadeguatezza delle norme attualmente in vigore – afferma il presidente Luigi Gabriele – Solo nel 2020 in Italia si sono registrati 564 sinistri a bordo di monopattini, 518 feriti e un decesso (nonostante il lockdown), mentre sale a 5 il numero delle vittime a bordo di tali mezzi da inizio 2021”.

“Per tale motivo chiediamo di accelerare l’iter sul disegno di legge presentato nelle scorse settimane alla Camera, e di approvare al più presto l’obbligatorietà del casco per tutti coloro che guidano monopattini, limiti alla velocità di tali mezzi, divieti per i minori, patentino obbligatorio e tutte le altre misure e restrizioni in grado di salvare vite umane ed evitare nuove tragedie sulle strade italiane”– conclude Gabriele.