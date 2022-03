Montreal. Pianista russo cacciato dall’orchestra, nonostante avesse condannato l’invasione di Mosca

- Advertisement -

AgenPress – Un pianista russo di 20 anni è stato cacciato dall’orchestra di Montreal, nonostante avesse preso posizione contro l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, in seguito alle pressioni della comunità ucraina della città canadese.

Lo riporta il Guardian. Sarebbe “inappropriato”, ha spiegato la Montreal Symphony Orchestra in una nota, per Alexander Malofeev esibirsi in una serie di concerti questa settimana. Il pianista, che ha alcuni parenti in Ucraina, aveva condannato l’invasione della Russia definendola una “decisione terribile e cruenta”.

- Advertisement -

“L’unica cosa che posso fare ora è pregare e piangere”, ha scritto su Facebook. “I miei problemi sono molto insignificanti rispetto a quelli delle persone in Ucraina, compresi i miei parenti che vivono lì”, ha proseguito il musicista. L’orchestra di Montreal ha dichiarato che riaccoglierà volentieri Malofeev “quando il contesto lo consentirà”.