Monumento alla porchetta. Oipa: “Non sia rimesso in piazza”

AgenPress. L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) di Roma chiede che l’installazione Dal panino si va in piazza, anche detto “monumento alla porchetta”, imbrattato e rimosso per essere restaurato, non torni né in piazza San Giovanni della Malva, a Trastevere, né altrove.

Al tempo stesso l’auspicio è che le polemiche di questi giorni possano servire ad aprire davvero un dibattito pubblico sul rapporto uomo-animale con associazioni e cittadini annunciato dalla presidente del Municipio Roma 1, Sabrina Alfonsi.

«Siamo a conoscenza di proteste di molti degli stessi abitanti del Rione Trastevere, certo non tutti vegetariani o vegani, che hanno detestato da subito l’installazione. Una “creazione” esplicita che ben rappresenta il dolore animale». dichiara Rita Corboli delegata dell’Oipa di Roma.

«Chissà se qualcuno ora ci penserà due volte prima di mangiare la porchetta che, ricordiamolo, altro non è che un cucciolo di maiale arrostito intero per poi essere affettato. Ben volentieri parteciperemo al dibattito pubblico annunciato dalla presidente Alfonsi. Un dibattito in cui ci si possa confrontare sul rapporto uomo-animale e che tocchi anzitutto il tema dello sfruttamento di esseri senzienti per l’uso, e troppo spesso l’abuso, da parte dell’uomo».