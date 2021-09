Morta a 27 anni Martina Luoni, testimonial contro il covid. Era malata di cancro al colon

- Advertisement -

AgenPress – Si è spenta Martina Luoni, la ragazza malata di cancro al colon che era stata testimonial della lotta contro il Covid. Alla giovane di 27 anni era stata diagnosticata la malattia quattro anni fa, all’età di 23 anni. Con i suoi video aveva denunciato la situazione negli ospedali in Lombardia durante il periodo peggiore della pandemia, quando le attività chirurgiche per interventi non urgenti erano state sospese.

Era metà novembre del 2020, quando Martina Luoni aveva lanciato il proprioappello con un video su Instagram: “Mi rendo conto che stare ai piani alti e prendere decisioni non è facile, ma sicuramente la scelta giusta non è quella di annullare gli interventi salvavita” aveva chiesto nel video. La sua determinazione e il suo coraggio nel “metterci la faccia” avevano colpito le istituzioni, che poi l’avevano coinvolta nella campagna di comunicazione per il rispetto di distanziamento sociale e pratiche anticovid. Martina Luoni, nonostante la situazione difficile che stava vivendo, aveva accettato di buon grado diventando una testimonial della campagna di Regione Lombardia. L’impegno di Martina Luoni aveva raggiunto milioni di persone e il 28 maggio scorso le era stato consegnato dalla Regione Lombardia anche il riconoscimento “Rosa Camuna”.

Per lei il cordoglio della Regione Lombardia, Attilio Fontana: “Stento ancora a crederci. Martina Luoni, la giovane di Solaro che ha contribuito in maniera convinta e importante a sostenere la nostra campagna per contrastare il Covid, ci ha lasciati. La malattia, che l’affliggeva da tempo, purtroppo ha avuto il sopravvento. Non dimenticheremo mai il suo sorriso. L’energia di una ventisettenne caparbia e determinata. Il suo sguardo solare con cui, camminando sul belvedere di Palazzo Lombardia, invitava tutti a combattere contro il virus”.