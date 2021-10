Morta Raffaella Carrà. Berlusconi, le ho voluto molto bene. Mancherà a milioni di spettatori

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – “Raffaella Carrà è stata uno dei simboli della televisione italiana, forse il personaggio più amato. Con i suoi programmi ha saputo parlare a generazioni molto diverse, avendo la capacità di rimanere sempre al passo coi tempi e senza mai scadere in volgarità. Mancherà a milioni di telespettatori che l’hanno amata per il suo stile e a tutti quelli che – come me – hanno avuto l’opportunità di conoscerla e di lavorarci assieme. Io le ho voluto molto bene. Ciao Raffaella.” Lo scrive su Fb il presidente di FI Silvio Berlusconi.