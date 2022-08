Morte Ghedini. La Russa, dava equilibrio e coesione a tutto il centrodestra. Nostre bandiere a lutto

- Advertisement -

AgenPress – “Ghedini mancherà a tutti noi. Moltissimo. L’ho sentito l’ultima volta l’11 agosto. Era sera tardi e l’ho disturbato per pregarlo di intervenire per aiutarci a definire in concordia la questione del candidato presidente della Sicilia”.

Così Ignazio La Russa, di Fratelli d’Italia la scomparsa di Niccolò Ghedini.



“L’indomani mattina mi richiamò dicendomi che la soluzione era raggiunta. Parlò poi con Giorgia che lo ringraziò per il suo intervento. Ancora una volta era stato decisivo per dare equilibrio e coesione a tutto il centrodestra. Le nostre bandiere sono a lutto”.