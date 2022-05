Morti l’influencer Jesse Koz e l’amato cane Shurastey: viaggiavano insieme con un Maggiolino da tre mesi

- Advertisement -

AgenPress – L’influencer brasiliano Jesse Koz e il suo cane Shurastey, uccisi in un incidente d’auto lunedì 23 maggio nello stato dell’Oregon (Stati Uniti), saranno sepolti in Brasile. Una raccolta fondi online è riuscita a raccogliere 120mila R$ in modo che la famiglia potesse salutare i due nella città in cui vivevano, a Balneário Camboriú, a Santa Catarina.

Koz e il suo golden retriever stavano viaggiando per il mondo su un Maggiolino Volkswagen e si stavano dirigendo verso l’Alaska quando un altro veicolo si è schiantato. Raggiunto il valore target, la famiglia ha già avviato le procedure per il trasferimento delle salme.

Mancavano solo due giorni al traguardo quando è accaduta la tragedia: il Maggiolino Volkswagen del 1978 su cui viaggiava si è scontrato con una Ford Escape sulla US Highway 199 vicino a Selma, in Oregon. L’autista della Ford Escape, la 62enne Eileen Huss, è stata portata in ospedale con diverse ferite, mentre il bambino nella parte posteriore del veicolo è rimasto invece illeso.

“È morto da eroe vivendo il suo sogno più grande”, ha scritto un fan d su Instagram. “Il mondo dei viaggiatori ha perso una grande ispirazione.” Questo perché Koz aveva iniziato a documentare il suo viaggio con Shurastey su Instagram, ottenendo in poco tempo 523MILA follower.