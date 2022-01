Morto Davide Sassoli. Patrick Zaki, aveva seguito il mio caso per due anni con vera passione e interesse

- Advertisement -

AgenPress – “Un grande giornalista, politico e un diplomatico che ha lavorato per servire il popolo. Aveva seguito il mio caso per due anni con vera passione e interesse. Non aveva mai perduto un’occasione per parlare di me e per chiedere il rilascio immediato non solo per me ma per ogni prigioniero di coscienza”.

Così Patrick Zaki su Twitter alla notizia della morte di Davide Sassoli. “Una tale sfortuna non aver avuto la possibilità di incontrarci ma nei pochi tweet che ci siamo scambiati lui sa quanto ho apprezzato lui e i suoi sforzi. Possa la sua anima riposare nella pace eterna”.