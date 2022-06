Morto lo scrittore Raffaele La Capria

- Advertisement -

AgenPress. E’ morto a Roma lo scrittore Raffaele La Capria: aveva 99 anni ed era una delle voci più significative della letteratura italiana del secondo ‘900.

Oltre che scrittore, Raffaele La Capria è stato giornalista, collaboratore di diverse riviste e quotidiani.

Trascorse lunghi periodi in Francia, Inghilterra e Stati Uniti, per poi stabilirsi a Roma.Ha scritto per il cinema, co-sceneggiando molti film di Francesco Rosi, tra i quali “Le mani sulla città” (1963) e “Uomini contro” (1970) ed ha collaborato con Lina Wertmüller alla sceneggiatura del film “Ferdinando e Carolina” (1999).