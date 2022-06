Morto Roberto Brunetti, “Er Patata”. “Vivo con il reddito di cittadinanza, pago gli errori con la droga”

- Advertisement -

AgenPress – Roberto Brunetti, 55 anni è stato trovato senza vita ieri alle 22.30 nel suo appartamento in via Arduino, a Roma. Era famoso per il suo ruolo di “Er patata” nel film Romanzo Criminale. Nel corso del sopralluogo effettuato dalla polizia nell’appartamento sono state trovate tracce di hashish e cocaina. A chiarire se il decesso sia legato al consumo di sostanze stupefacenti sarà una autopsia che verrà disposta dalla Procura di Roma.

L’attore è stato trovato riverso sul letto in posizione supina e coperto da un lenzuolo. Sul cadavere nessun segno di violenza, ma la salma è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria. A chiamare il 112 è stata la compagna che non riusciva a mettersi in contatto con l’attore: l’ultimo accesso su WhatsApp di Brunetti risaliva a molto tempo prima. I primi ad arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco che hanno poi allertato le forze dell’ordine.

- Advertisement -

“Prendo il reddito di cittadinanza, avevo una pescheria ma l’ho chiusa, voglio lavorare e ricominciare una nuova vita”, così diceva negli studi di Domenica Live nel gennaio 2021. Probabilmente una delle sue ultime apparizioni tv quella nel parterre di ‘vip caduti in disgrazia’, spesso organizzato dalla conduttrice Mediaset. In quel salotto, Er Patata lamentò le sue difficoltà economiche, ammettendo anche tutta una serie di sbagli commessi nel passato, soprattutto quelli inerenti la detenzione di stupefacenti, che gli erano costate la carriera comica come caratterista di grandi registi italiani come Leonardo Pieraccioni:

Sono uscito dal carcere. Ora voglio ripartire. Mi hanno trovato con un po’ di erba. Sai quella disperazione che ti porta a fare un po’ di stupidaggini. Ho pagato con due anni di reclusione: 6 mesi a casa, e gli altri alla casa circondariale di Velletri.

“Con la chiusura dei ristoranti, con la chiusura dei bar, che facciamo? Avevo una pescheria ma l’ho chiusa. Ho avuto bisogno di una protesi al ginocchio e di una protesi all’anca. Ho dovuto chiudere la pescheria perché non potevo assolutamente lavorare e non c’era nessuno che potesse farlo per me. Dopo la pescheria, è successa quella brutta cosa (l’arresto, ndr). Nel 2019 sono uscito, mi sono fatto la protesi al ginocchio. Poi è arrivata la pandemia e mi sono dovuto fare la protesi all’anca”.

- Advertisement -