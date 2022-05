Mosca. Annullata la parata aerea a forma di “Z”, per il “maltempo”, ma il cielo era sereno

- Advertisement -

AgenPress – Gli spettacoli aerei programmati per il Giorno della Vittoria sono stati cancellati in località della Russia, tra cui Mosca, San Pietroburgo e la città meridionale di Rostov-on-Don, ha riferito lunedì l’agenzia di stampa statale russa TASS.

La decisione ha sollevato le sopracciglia tra gli analisti militari stranieri che hanno assistito alla parata del Giorno della Vittoria di Mosca lunedì. La parata avrebbe dovuto includere 77 aerei che sorvolavano la Piazza Rossa della capitale, inclusi otto caccia MiG-29 che volavano in una formazione “Z” per mostrare supporto alle truppe russe che combattevano in Ucraina.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che lo spettacolo aereo di Mosca è stato cancellato a causa delle condizioni meteorologiche, secondo l’agenzia di stampa statale RIA Novosti. Gli spettacoli di aviazione sono stati cancellati anche a Samara, Kaliningrad e Murmansk, ha scritto TASS.

Sembra incredibile. Sembrava soleggiato su quello che ho visto. L’unica scusa sarebbe il forte vento laterale nelle basi aeree da cui proveniva l’aereo”, ha detto alla CNN Peter Layton, un collega del Griffith Asia Institute in Australia ed ex ufficiale dell’aeronautica australiana.