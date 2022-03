Mosca annuncia “pause” bombardamenti e corridoi umanitari per evacuare i civili dall’Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – Il ministero della Difesa russo, come riporta l’Agenzia Tass, ha annunciato delle “pause” nelle operazioni dell’esercito russo per favorire l’evacuazione di civili dall’Ucraina attraverso “corridoi umanitari”.

“La parte russa ha già creato tutte le condizioni necessarie per un’evacuazione sicura. Siamo pronti in qualsiasi momento e in qualsiasi direzione per creare i corrispondenti corridoi umanitari”, ha affermato il capo del centro di controllo della difesa nazionale russo, Mikhail Mizintsev in una riunione del quartier generale del coordinamento sulla risposta umanitaria.

Al centro dei negoziati con la Russia che stanno per iniziare a Brest ci sarà la questione dei corridoi umanitari.