AgenPress – Il servizio di sicurezza russo Fsb ha detto di avere identificato un secondo cittadino ucraino accusato di avere partecipato all’attentato in cui il 20 agosto ad ovest di Mosca è stata uccisa Darya Dugina, figlia del filosofo ultranazionalista Alexander Dugin. Si tratta di Bodan Petrovich Tsyganenko, che avrebbe collaborato con Natalya Vovk, accusata di avere fatto esplodere la bomba sull’auto della Dugina.

“L’assassinio di Dugina a Mosca è stato pianificato in collaborazione con Vovk da un altro membro della cellula terroristica diversiva ucraina, Bogdan Petrovich Tsyganenko (nato nel 1978), un cittadino ucraino arrivato in Russia il 30 luglio via Estonia e partito il giorno prima dell’uccisione di Dugina ,” ha riferito lunedì il servizio stampa dell’FSB.