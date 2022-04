Mosca. Guterres chiede a Lavrov il cessate il fuoco. Kuleba, spingere su evacuazione Mariupol

- Advertisement -

AgenPress – Il segretario generale dell’Onu António Guterres ha chiesto un cessate il fuoco in Ucraina durante il suo incontro con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.

Guterres è in visita a Mosca ed è quindi programmato per visitare la capitale ucraina, Kiev, questa settimana.

“Siamo estremamente interessati a trovare il modo per creare le condizioni per un dialogo efficace, creare le condizioni per un cessate il fuoco il prima possibile, creare le condizioni per una soluzione pacifica”, ha detto Guterres, parlando in commenti televisivi all’inizio dell’incontro.

Guterres ha anche affermato di voler ridurre l’impatto dei combattimenti in Ucraina sulla sicurezza alimentare in altre parti del mondo. Lavrov ha detto che discuteranno “la situazione intorno all’Ucraina che funge da catalizzatore per un gran numero di problemi che si erano accumulati negli ultimi decenni nella regione euro-atlantica”.

Anche il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha chiesto a Guterres, di premere con Vladimir Putin per l’evacuazione della città di Mariupol.

“E’ un cosa che l’ Onu è in grado di fare”, ha detto il ministro di Kiev in un’intervista all’Associated Press esprimendo tuttavia la preoccupazione che Guterres possa “cadere nella trappola” di Mosca. Kuleba ha anche espresso apprezzamento per la visita a Kiev dei segretari di Stato e alla Difesa americani Antony Blinken e Lloyd Austin, definendoli “due rappresentanti del Paese che ha fatto di più per l’Ucraina”.