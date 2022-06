Mosca. I russi sono stanchi della guerra, frustrati e depressi. Non a tutti piace quello che sta facendo Putin

- Advertisement -

“La gente spiega che una parte significativa del mondo è contro di noi ed è solo Putin che spera di mantenere la Russia, altrimenti saremmo divorati completamente. Per loro è la Russia che si difende”.

Le persone vogliono certezze sui loro guadagni, sui piani di viaggio e sui mutui. Parte dell’élite di Mosca, compresi i burocrati di medio rango che si sentono europei, non sono contenti della guerra, ha detto, ma tendono a credere che Putin combatterà fino alla vittoria.

L’analista politico e giornalista Fyodor Krasheninnikov ha affermato che molti russi sperano che l’Ucraina capitoli presto al potere militare russo. “L’umore in Russia ora è: ‘Vogliamo che tutto questo finisca il prima possibile perché non possiamo più vivere così. Vogliamo tornare alla vita normale’”.

“Non è che alla gente piaccia davvero quello che fa Putin. No, ma provano frustrazione e depressione perché non possono cambiare nulla. È come il maltempo. Si rendono conto che pioverà ogni giorno. Ma cosa possono fare al riguardo?”