Mosca. I soldi sono al sicuro e disponibili. Usa: Russia “è ora un paria economico e finanziario globale”

AgenPress – “Tutti i fondi” dei clienti depositati nelle banche russe “sono al sicuro e disponibili in qualsiasi momento”.

Lo ha reso noto oggi la Banca Centrale russa sottolineando di avere le “risorse e gli strumenti necessari a mantenere la stabilità finanziaria e garantire il funzionamento ininterrotto del settore finanziario” del Paese.

La Russia “è ora un paria economico e finanziario globale”, afferma negli Usa, un alto funzionario americano, sottolineando come con la nuova ondata di sanzioni la Banca centrale russa “non può sostenere il rublo”.

Gli Stati Uniti e l’Unione Europea, insieme a Gran Bretagna e Canada, escludono dallo Swift, il sistema circolatorio delle transazioni finanziarie internazionali, “selezionate banche russe”.

In una nuova ondata di misure draconiane le potenze occidentali impongono anche sanzioni sulla Banca Centrale russa in modo che le riserve a sua disposizione non siano in grado di attenuare gli effetti delle sanzioni decise. E lanciano una stretta sui cosiddetti ‘passaporti d’oro’, prendendo di fatto di mira gli oligarchi, oltre a rafforzare la battaglia contro la disinformazione.

In una nota congiunta gli alleati “condannano la guerra scelta” da Vladimir Putin e ribadiscono il loro appoggio al governo e alla popolazione ucraina impegnati nell'”eroico sforzo di resistere all’invasione russa”.

La guerra avviata da Putin rappresenta “un assalto alle norme fondamentali internazionali e a quelle che hanno prevalso sin dalla Seconda Guerra Mondiale.

Ci assicureremo che questa guerra sia un fallimento strategico per Putin”, prosegue la nota, nella quale i leader occidentali si impegnano a “continuare a imporre costi alla Russia per isolarla ulteriormente dai sistemi finanziari e dalle nostre economie.