AgenPress. Il sindaco della capitale russa, Serghei Sobyanin, ha riferito che l’incendio divampato questa mattina nel centro affari Grand Setun Plaza, nella parte occidentale di Mosca, è stato domato.

Circa 130 persone sono riuscite a uscire dall’edificio di 10 piani o sono state evacuate dai vigili del fuoco.

Non si conoscono per ora le cause del rogo.