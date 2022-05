Mosca. Inevitabile il processo per prigionieri Azovstal. Denudati per mostrare tatuaggi “nazisti”

- Advertisement -

AgenPress -Un processo davanti a un tribunale russo per i combattenti ucraini di Azovstal prigionieri di Mosca è “inevitabile”, perché si tratta di “una richiesta dei cittadini e della società”. Lo ha affermato il leader dei separatisti filorussi di Donetsk, Denis Pushilin, citato dai media di Mosca.

La Russia ha dichiarato la vittoria all’acciaieria Azovstal di Mariupol, dopo settimane di bombardamenti quasi costanti in mezzo all’incredibile resistenza ucraina.

Sotto la minaccia del mitra dei soldati di Mosca, i combattenti Azov sfilano sconfitti e umiliati, messi a nudo davanti alle telecamere e brandirli come presunta prova vivente che l’Ucraina è effettivamente da “denazificare”. E la dimostrazione sarebbe nei loro stessi corpi, ricoperti di tatuaggi ammiccanti o spesso proprio inneggianti all’eredità di Adolf Hitler.

Sui combattenti restano molte domande.

In primo luogo, il numero esatto di combattenti che si sono arresi e che ora si trovano nel territorio controllato dalla Russia non è ancora chiaro. La Russia afferma che più di 2.000 sono ora nelle loro mani, un numero che non è stato confermato dall’Ucraina. La Croce Rossa dice di aver registrato “centinaia” di prigionieri di guerra, ma la differenza potrebbe essere spiegata dai ritardi nel processo.

Allora, cosa accadrà loro? Le autorità ucraine hanno suggerito che saranno scambiate con prigionieri di guerra russi, cosa che Mosca non ha confermato. E c’è già opposizione in Russia a questo.

L’Institute for the Study of War, un think tank con sede a Washington, afferma che i funzionari russi potrebbero provare a gonfiare il numero di soldati catturati per massimizzare il numero di prigionieri russi che possono essere scambiati se viene concordato uno scambio di prigionieri.

Forse altrettanto importante, dicono che “la leadership russa potrebbe anche cercare di evitare l’imbarazzo di ammettere che le loro forze sono state bloccate in un assedio lungo mesi da” centinaia “piuttosto che da “migliaia” di difensori ucraini”.