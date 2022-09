Mosca. Italia spinta a suicidio economico da Usa. Ue: le sanzioni hanno spinto Putin ad agire in questo modo

AgenPress – “Roma è spinta al suicidio economico per la frenesia sanzionatoria euro-atlantica”, e il risultato sarà che le imprese italiane saranno “distrutte dai ‘fratelli’ d’Oltreoceano”, poiché le aziende americane oggi “pagano l’elettricità sette volte meno di quelle italiane”.

Lo afferma in un post su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. “Le sanzioni sono diventate uno strumento di concorrenza sleale” contro i produttori italiani, aggiunge Zakharova, secondo la quale “quando le imprese italiane crolleranno, saranno comprate a buon mercato dagli Yankee”.

“Non perdiamo tempo a commentare le dichiarazioni folli delle personalità russe”, ha replicato il portavoce della Commissione europea. Intanto sulla questione energetica, sempre al centro delle dinamiche del conflitto, è intervenuto il presidente turco Erdogan.

“L’Europa affronterà grandi sfide per il gas naturale durante l’inverno ma noi non abbiamo alcun problema”, ha detto in una conferenza stampa trasmessa dalla Tv di Stato Trt. “Le sanzioni contro la Russia hanno spinto il presidente russo Vladimir Putin ad agire in questo modo, sta utilizzando ovviamente tutti suoi mezzi e le sue armi, e una delle sue carte più importanti è il gas naturale”.