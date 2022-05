Mosca. La salute del “guerrafondaio” Putin è peggiorata in 5 anni. Prossimo alla fine?

- Advertisement -

AgenPress – È semplicemente questione di tempo, ma Vladimir Putin verrà ricoverato in un ospedale, secondo un ex capo dell’MI6 di alto livello.

“Il guerrafondaio potrebbe essere collocato in una struttura per il trattamento medico di persone con malattie croniche entro il prossimo anno”, afferma Sir Richard Dearlove.

C’è stata una serie di affermazioni sulla salute del leader, con alcuni rapporti che suggeriscono che soffre di cancro , che si sottopone a chemioterapia e trattamento con steroidi tra gli altri disturbi.

Altri rapporti affermano che Putin soffre di Parkinson o di una demenza allo stadio iniziale.

Parlando al podcast One Decision, l’ex capo dei servizi segreti britannici ha affermato che Putin lascerà presto l’incarico per ricevere cure mediche.

“Penso che se ne andrà entro il 2023, ma probabilmente in ospedale, dal quale non emergerà come il leader della Russia. Non sto dicendo che non uscirà dal sanatorio, ma non emergerà più come il leader della Russia. Questo è un modo per andare avanti senza un colpo di stato”.

Dearlove ha affermato che l’opinione degli esperti potrebbe iniziare a cambiare in Russia, il che potrebbe indicare un cambiamento di pensiero e atteggiamento.

“Non credo che l’opinione pubblica stia ancora cambiando davvero in Russia, ma penso che l’opinione degli esperti potrebbe iniziare a cambiare”.

L’esperto ha detto di essere stato “piuttosto colpito” dall’ultima reazione di Putin ai piani di Svezia e Finlandia di aderire alla NATO e ha ipotizzato che “da qualche parte nella macchina c’è un cambiamento di umore”.

“Putin aveva detto che finché la NATO non avesse aperto basi militari in Svezia e Finlandia, l’adesione alla NATO non sarebbe stato un problema per la Russia.… Penso che potrebbero esserci i segni di un cambiamento”, ha continuato .

Il signor Dearlove ha detto che ci sono “alcuni scatti molto strani di Putin” e ha definito “piuttosto strano” il battito delle sue gambe durante un recente incontro .

Ha ipotizzato che stiamo raggiungendo “la fine di questo regime in Russia”, ma “questo non significa che scomparirà”.

“Quello che sto dicendo nel prossimo anno, 18 mesi forse qualcosa, andrà in pezzi.

“Non c’è dubbio che questa impresa ucraina sia una catastrofe”, ha aggiunto.

L’economia è in un pasticcio, le sanzioni inizieranno davvero a mordere nei prossimi tre o sei mesi, ci sarà un’inflazione molto alta e, soprattutto, militarmente è un completo fiasco”.

La salute di Putin è peggiorata da più di cinque anni, ha affermato una nuova indagine sul deterioramento delle condizioni del dittatore.

Il presidente russo è scomparso dagli occhi dell’opinione pubblica per settimane e settimane dal 2017.Il media indipendente russo Proekt ha condotto lo studio e ha esaminato le sue assenze e le visite di medici specialisti.

Le visite mediche silenziose negli ultimi cinque anni dimostrano che la sua salute è peggiorata da qualche tempo, riferisce Express.co.uk .

“È costantemente accompagnato in giro per il posto da un team di medici”, ha detto la scorsa settimana a Eddie Mair di LBC.

“Le riunioni del consiglio di sicurezza che si dice durino un’ora intera sono in realtà suddivise in più sezioni, lui esce e riceve una sorta di trattamento medico tra quelle sezioni.

“Quindi, chiaramente, è gravemente malato – non è chiaro quanto sia terminale o incurabile, non possiamo esserne del tutto sicuri.

“Ma al momento sta sicuramente avendo un impatto molto serio sul governo della Russia”.

Proekt riferisce che nel 2019 Putin aveva una media di nove medici che lo accompagnavano.

Infine, durante la pandemia di Covid, il New York Times ha riferito che Putin stava imponendo rigide misure di quarantena a chiunque avrebbe dovuto vederlo di persona.

Chiunque incontrasse ha dovuto isolarsi per due settimane prima di incontrare il presidente prima di attraversare un tunnel disinfettante che li spruzzava con un aerosol sterilizzante. Secondo quanto riferito, i tunnel hanno illuminato i raggi UV per disinfettare ulteriormente i visitatori.

Più recentemente, i video di Putin che sembra gonfio hanno ulteriormente alimentato le voci sui suoi problemi di salute.

Parlando in modo anonimo a The Mirror, un oncologo ha affermato che il gonfiore potrebbe essere un effetto collaterale di steroidi e farmaci chemioterapici.