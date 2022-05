Mosca. Lavrov, porte al dialogo con Occidente non sono chiuse. Nato non lascerà Ue decidere uso sue forze armate

AgenPress – La Russia giudicherà le intenzioni dell’Europa in base alle sue azioni, ma non pensa che le porte del dialogo per la ripresa con l’Occidente siano chiuse.

Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un’intervista al canale televisivo francese TF1.

“Non intendiamo dire che le porte alla ripresa del dialogo siano chiuse. Ma giudicheremo le intenzioni dell’Europa solo con azioni concrete. Abbiamo imparato la lezione. In questo senso, la situazione è cambiata rispetto alla fine della Guerra Fredda”.

Secondo l’alto diplomatico russo, la Russia ora comprende meglio cosa stava succedendo dopo la fine della Guerra Fredda e il crollo dell’ex Unione Sovietica e da dove derivava l'”euforia” nei rapporti con l’Occidente. “All’epoca si parlava molto di valori umani universali, del futuro condiviso dell’Europa dall’Atlantico all’Oceano Pacifico. Erano parole nobili. Ma non appena si è trattato di passi concreti e di tradurre quegli slogan in azioni, l’Europa ha dimostrato riluttanza”.

La NATO non consentirà all’Unione europea di decidere dove e come utilizzare le sue forze armate, ha detto ancora, sottolineando la Russia ha sempre rispettato gli sforzi della Francia per garantire l’indipendenza del continente. “Nei suoi discorsi, il presidente [francese] Emmanuel Macron cerca di continuare le tradizioni dei suoi grandi predecessori in materia di ‘autonomia strategica’. Hanno inventato una “bussola strategica” per dare una dimensione militare all’Unione europea”.

“Difficilmente sarà utile perché in ogni caso l’Unione Europea militarizzata è già considerata dall’Alleanza Nord Atlantico come un supplemento alla Nato piuttosto che come un’entità indipendente, che deciderà da sola dove e come impiegare le proprie forze armate. Sono convinto che l’Unione europea non potrà farlo”.

La durata dell’operazione militare speciale della Russia in Ucraina dipende dall’ordine di evitare attacchi alle infrastrutture civili.

“Sì, le persone stanno morendo. Ma l’operazione dura tanto prima di tutto perché le truppe russe che partecipano all’operazione hanno l’ordine di evitare categoricamente attacchi e attacchi alle infrastrutture civili”, ha affermato.

Il ministro ha spiegato che gli attacchi sono mirati solo contro strutture militari, aree di dispiegamento di armi e manodopera. “Ecco perché ci comportiamo in modo diverso dall’esercito ucraino e dai battaglioni neonazisti, che usano i civili come scudo umano”, ha detto. “Questi battaglioni schierano armi pesanti nelle abitazioni, vicino a scuole, ospedali, asili nido. Bombardano regolarmente Donetsk. I civili ne soffrono. Il compito ovvio è guidare l’esercito e i battaglioni ucraini oltre i confini delle regioni di Donetsk e Lugansk”. .