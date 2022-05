Mosca. Lavrov. Prendere il controllo del Donbass in Ucraina orientale è “priorità incondizionata”

- Advertisement -

AgenPress – Spingere l’esercito ucraino fuori dalla regione del Donbass è una priorità per Mosca, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un’intervista all’emittente francese TFI.

“La nostra priorità assoluta è la liberazione delle regioni di Donetsk e Luhansk, che ora sono riconosciute dalla Federazione Russa come Stati indipendenti”.

- Advertisement -

Il Donbas è una cintura mineraria composta dalle regioni di Donetsk e Luhansk, che storicamente hanno avuto forti legami con la Russia.

Alla domanda se la Russia volesse annettere i territori del Donbas, Lavrov ha risposto: “Non si tratta di annessione. Questa è un’operazione militare richiesta dagli stati sovrani delle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, articolo 51, che prevede il diritto all’autodifesa individuale e collettiva. Difendiamo le popolazioni e le aiutiamo a ripristinare la loro integrità territoriale”, ha affermato Lavrov.

Lavrov ha anche detto che le altre regioni saranno in grado di decidere il loro destino.

- Advertisement -

“Il nostro obiettivo ovvio è, ovviamente, spingere l’esercito ucraino e i battaglioni ucraini fuori dalle regioni di Donetsk e Luhansk. Per il resto dei territori in Ucraina, dove ci sono persone che non vogliono rompere i legami con la Russia, è spetterà alle popolazioni di queste regioni decidere”.