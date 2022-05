Mosca. Licenziate 115 guardie russe dell’esercito privato di Putin. Si sono rifiutate di combattere in Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – 115 guardie nazionali russe sono state licenziate per essersi rifiutate di combattere in Ucraina , mostrano i documenti del tribunale, in quella che sembra essere l’indicazione più chiara di dissenso tra alcune parti delle forze di sicurezza sull’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca.

Secondo la decisione di un tribunale russo pubblicata sul suo sito web, la causa è stata archiviata dopo che il giudice ha stabilito che i soldati erano stati giustamente licenziati per “rifiutarsi di svolgere un incarico ufficiale” per combattere in Ucraina e invece sono tornati in una stazione di servizio.

L’appello è avvenuto a Nalchik, capitale della repubblica cabardino-balcanica nel Caucaso russo, dove ha sede l’unità.

Dall’invasione della vicina Ucraina da parte di Mosca, il suo esercito sarebbe stato afflitto da un morale scarso, con rapporti di soldati che affermavano di non sapere che sarebbero entrati in guerra fino a quando non fossero entrati in Ucraina.

Il Pentagono ha detto questo mese di aver visto “rapporti aneddotici” secondo cui “ufficiali di grado medio a vari livelli, anche fino al livello di battaglione”, avevano “o rifiutato di obbedire agli ordini” o non li stavano obbedindo con la misura prevista di ” alacrità”.

Andrei Sabinin, l’avvocato che rappresentava i 115 soldati, ha affermato che la decisione del tribunale è stata “senza precedenti” data la complessità del caso.

“Esprimo dubbi sull’equità del processo nel suo insieme perché ai miei clienti è stato negato di convocare alcuni testimoni e diversi documenti sono stati respinti dal tribunale”.

Secondo Sabinin, i comandanti dell’unità Rosgvardia hanno offerto ai soldati la possibilità di non combattere e il loro licenziamento era illegale.

La Russia ha creato Rosgvardia, una forza militarizzata separata dall’esercito, nel 2016 per combattere il terrorismo e mantenere l’ordine pubblico. Fin dall’inizio, i membri del Rosgvardia, che viene spesso definito “l’esercito privato” di Vladimir Putin, sono stati per lo più coinvolti nella repressione delle proteste pacifiche contro il governo.

Gli analisti militari hanno collegato l’uso massiccio da parte della Russia dei soldati Rosgvardia in Ucraina agli obiettivi strategici di Mosca di catturare e trattenere le principali città ucraine, tra cui Kharkiv e la capitale Kiev. Questi piani fallirono, mentre le unità Rosgvardia subirono pesanti perdite dopo che le città ucraine rimasero campi di battaglia piuttosto che essere catturate dalla Russia, il che lasciò le unità Rosgvardia esposte agli attacchi ucraini.

I documenti acquisiti dal Guardian venerdì da un procedimento penale separato contro un giornalista siberiano rivelano ulteriormente il ruolo di Rosgvardia in Ucraina.

Mikhail Afanasyev, il caporedattore di Novy Fokus nella regione russa di Khakassia, è stato arrestato dalle forze di sicurezza il mese scorso per aver riferito del sito web su un’unità separata di Rosgvardia che ha anche rifiutato il dispiegamento in Ucraina.

Le testimonianze in tribunale fornite dai membri dell’unità Rosgvardia menzionate nel rapporto di Afanasyev confermano i precedenti rapporti secondo cui 11 Rosgvardia di Khakassia si erano rifiutati di combattere.

Le testimonianze danno anche peso al suggerimento che l’invasione dell’Ucraina da parte del Cremlino fosse inizialmente intesa come un attacco lampo contro Kiev con l’obiettivo di catturare la capitale.

In una testimonianza, un soldato di Roskgvardia ha detto alla corte che il suo comandante aveva incaricato la sua unità tre giorni prima dell’invasione che sarebbero stati inviati in Ucraina per “pattugliare le strade e gli incroci di Kiev”.

“Il comandante ha spiegato che a tutti i dipendenti della guardia nazionale e delle forze armate russe sono stati assegnati compiti specifici durante l’operazione speciale in Ucraina. Il compito del nostro distaccamento e di tutti gli altri distaccamenti che erano di stanza con noi era quello di sorvegliare le strade e gli incroci di Kiev”.