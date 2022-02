Mosca limita l’accesso a Facebook accusandolo di aver violato i diritti e le libertà dei cittadini russi

- Advertisement -

AgenPress – La Russia ha annunciato che sta limitando l’accesso a Facebook, accusandolo di “censurare” i media russi.

L’agenzia di comunicazione del paese ha affermato che Meta, la società madre di Facebook, ha violato “i diritti umani e le libertà fondamentali, nonché i diritti e le libertà dei cittadini russi” limitando l’accesso ad alcuni contenuti del canale televisivo Zvezda, l’agenzia di stampa RIA Novosti, e i siti di notizie Lenta.ru e Gazeta.ru.

In risposta, Nick Clegg, vicepresidente degli affari globali di Meta ed ex vice primo ministro del Regno Unito, ha affermato che Mosca giovedì aveva ordinato giovedì di interrompere il controllo dei fatti indipendente sulla piattaforma, oltre a non etichettare i contenuti della quattro punti vendita che specificavano il contenuto avevano legami con il Cremlino.

“Ci siamo rifiutati”, ha detto Clegg in un messaggio pubblicato su Twitter. “Di conseguenza, hanno annunciato che limiteranno l’uso del nostro servizio”.

La situazione di stallo tra Meta e Russia arriva quando la disinformazione dai media collegati a Mosca e dagli account di social media non verificati – attraverso artisti del calibro di Facebook, YouTube e Twitter – continua a diffondersi nonostante le aziende intraprendano qualche azione per limitare la diffusione di tale materiale.

Secondo i dati di CrowdTangle, nelle ultime 24 ore, ad esempio, la quantità di coinvolgimento in termini di Mi piace, condivisioni e commenti dei primi cinque media internazionali controllati dal Cremlino è aumentata del 20% rispetto al precedente periodo di un giorno, la società di analisi dei social media di proprietà di Meta.

Non è chiaro fino a che punto si siano spinte le autorità russe nel limitare l’accesso a Facebook all’interno del paese. Utilizzando una cosiddetta rete privata virtuale per fingere di trovarsi in Russia, POLITICO è stato comunque in grado di accedere alla piattaforma, inclusi tre dei quattro media russi a cui parte del loro materiale era limitato.