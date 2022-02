Mosca. L’Ucraina conferma i negoziati a Gomel in Bielorussia. Manca una conferma diretta da Kiev

- Advertisement -

AgenPress -L’Ucraina ha scelto Gomel, una città della Bielorussia, come sede per i colloqui con la Russia, ha detto domenica ai giornalisti il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

“La città di Gomel è stata suggerita dalla stessa parte ucraina come sede per i colloqui. Come abbiamo detto, la delegazione russa è pronta per questi colloqui”, ha detto Peskov.

La Russia non sospenderà le operazioni militari in Ucraina durante i colloqui con la parte ucraina, ha detto Peskov.

“Da parte nostra abbiamo avvertito la parte ucraina che questa volta le azioni suggerite dall’operazione militare non saranno sospese, come è stato fatto ieri”, ha affermato.

Peskov ha detto sabato che venerdì nel pomeriggio a causa dei colloqui con Kiev attesi il presidente russo Vladimir Putin ha dato l’ordine di fermare il movimento delle principali forze militari russe in Ucraina, anche se l’altra parte ha abbandonato il dialogo il 26 febbraio nel pomeriggio il movimento è ripreso secondo l’operazione pianificata.

Il portavoce del Cremlino ha affermato che la delegazione russa era arrivata in Bielorussia per colloqui con la parte ucraina, come concordato. La delegazione è composta da rappresentanti del ministero degli Esteri russo, del ministero della Difesa e di altri dipartimenti russi, inclusa l’amministrazione presidenziale, guidata dall’aiutante presidenziale russo Vladimir Medinsky.

Kiev ha confermato la sua disponibilità a tenere negoziati con la delegazione russa nella regione di Gomel. Lo ha annunciato il capodelegazione russo, Vladimir Medinsky, all’agenzia russa Tass. “Alle 15 (ora locale, ndr) circa abbiamo ricevuto conferma che i negoziati si terranno nella regione di Gomel, come noi avevamo suggerito”, le parole di Medinsky all’ambasciata russa a Minsk, in Bielorussia. Continua però a mancare una conferma diretta di Kiev.

La Russia aveva concesso ai funzionari ucraini una scadenza di domenica alle 15:00 ora locale (7:00 ET) per decidere se incontrarsi per colloqui nella città bielorussa di Gomel.

“Non appena riceveremo questa conferma, partiremo immediatamente per incontrare le nostre controparti nei negoziati”, aveva detto Medinsky. “Siamo per la pace”.

Tuttavia, domenica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva detto che sarebbe stato disposto a tenere colloqui con la Russia, ma aveva respinto la loro proposta per un incontro da tenersi in Bielorussia.

La Bielorussia è un alleato della Russia e ha svolto un ruolo chiave nell’invasione russa dell’Ucraina. Le truppe russe hanno invaso il confine con la Bielorussia con il sostegno del governo bielorusso, secondo funzionari ucraini. L’amministrazione Biden ha successivamente sanzionato nove società di difesa bielorusse per il loro sostegno all’invasione.

Zelensky si è rivolto direttamente alla Bielorussia in un discorso domenica, dicendo che “azioni aggressive” dal territorio bielorusso significavano che non era possibile tenere colloqui nel paese. L’Ucraina ha affermato di aver intercettato un missile da crociera lanciato verso Kiev dal territorio bielorusso.

Giovedì il Dipartimento di Stato americano ha affermato che Zelensky è rimasto “un obiettivo primario per l’aggressione russa”, mentre lo stesso Zelensky ha affermato che “il nemico mi ha contrassegnato come obiettivo n. 1”.

“Se i colloqui vengono respinti, la parte ucraina si assumerà tutte le responsabilità per lo spargimento di sangue”, aveva detto Medinsky. “Ma rimaniamo qui fino alle 15:00 in attesa di una risposta da parte ucraina”.

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha detto domenica di “aspettare” che l’Ucraina venga nel paese per i negoziati con la Russia, che sarà ospitata dalla Bielorussia.

“Stiamo aspettando. Tutti stanno aspettando a Gomel. Se verranno, ci saranno negoziati”, ha detto Lukashenko ai giornalisti dopo aver votato domenica al referendum costituzionale a Minsk, secondo l’agenzia di stampa statale bielorussa Belta.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto ai giornalisti che una delegazione russa è già arrivata in Bielorussia per colloqui fittizi con i rappresentanti ucraini, ha riferito domenica RIA Novosti.