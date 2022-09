Mosca. Medvedev replica a Scholz: Germania nemico della Russia. Depositi gas tedeschi pieni all’85,2%

- Advertisement -

AgenPress – “‘La Russia non è più un fornitore di energia affidabile’, ha affermato con entusiasmo il cancelliere tedesco Scholz. Ma la Germania è un paese ostile, ha imposto sanzioni contro l’intera economia russa e i suoi cittadini e fornisce all’Ucraina armi letali dirette contro le nostre forze armate. In altre parole, ha dichiarato una guerra ibrida. Di conseguenza, la Germania agisce come il NEMICO della RUSSIA. E questo tizio è sorpreso che i tedeschi abbiano qualche piccolo problema con il gas”. Così il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev replica su Telegram al cancelliere tedesco.

I depositi di gas della Germania hanno raggiunto il livello dell’85,2%, superando con anticipo la soglia che il regolamento tedesco metteva come obiettivo per il 1 ottobre. È quello che ha fatto sapere il ministero dell’Economia e del Clima di Robert Habeck, twittando l’update giornaliero dell’Agenzia federale delle reti. Nonostante lo stop delle forniture su Nord Stream 1, la Germania si sente più tranquilla, proprio grazie a questo risultato, rivendicato nei giorni scorsi dallo stesso Olaf Scholz, secondo il quale la Germania è attrezzata per superare l’inverno.