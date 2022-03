Mosca minaccia l’Europa. “Niente pagamenti, niente gas. Non lo invieremo gratis all’Europa occidentale”

- Advertisement -

AgenPress – La Russia “non farà beneficienza”, fornendo all’estero gas gratuito: “Niente pagamenti, niente gas”.

Lo ha confermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Interfax, in un’intervista all’emittente Usa Pbs, in cui ribadisce un concetto espresso già ieri. “Sicuramente non faremo beneficienza e non invieremo gas gratis all’Europa occidentale”, ha detto Peskov, commentando il rifiuto dei Paesi occidentali di pagare il gas in rubli. “Appena avremo (su questo punto) una decisione finale, vedremo che si può fare”.

- Advertisement -

La Russia non è interessata alla decisione dell’Europa di interrompere l’acquisto di gas dalla Russia, ma non è stata la Russia ad avviare i processi in corso in Europa, ha affermato.

Il presidente Vladimir Putin ha recentemente ordinato che i pagamenti per il gas naturale esportato dalla Russia siano convertiti in rubli da dollari USA ed euro. Lunedì è stato annunciato a seguito di una riunione dei capi della politica energetica del Gruppo dei Sette che i paesi che compongono il gruppo non avrebbero pagato per il gas russo in rubli.

- Advertisement -