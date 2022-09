Mosca. Ministro energia. L’Europa non potrà abbandonare il gas russo entro il 2027

- Advertisement -

AgenPress – È molto probabile che l’Europa non sarà in grado di fare a meno del gas russo nemmeno entro il 2027. Lo ha detto il ministro dell’Energia Nikolay Shulginov a TASS nell’intervista all’Eastern Economic Forum.

“A tal fine, devono essere fiduciosi che saranno in grado di farlo entro il 2027. La situazione dei prezzi spot dimostra che non è così semplice. L’Europa difficilmente può fare affidamento su nessuno tranne che sugli Stati Uniti, che stanno aumentando la produzione di GNL”.



“Penso che il prossimo inverno mostrerà quanto sia reale la loro fiducia nella possibilità di rifiutare il gas russo. Ciò porterà effettivamente all’arresto dell’industria, inclusa quella chimica, e alla produzione di energia elettrica a gas. Questa sarà una vita assolutamente nuova per gli europei. Credo che molto probabilmente non riusciranno ad abbandonare il gas russo, questo è troppo insostenibile per loro”, ha aggiunto.