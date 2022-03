Mosca. Niente status di prigioniero di guerra per mercenari stranieri in Ucraina. Assicurati alla giustizia con accuse penali

- Advertisement -

AgenPress – “Nessuno dei mercenari che l’Occidente manda in Ucraina per combattere per il regime nazionalista godrà del diritto di combattente ai sensi del diritto umanitario internazionale”.

Lo ha affermato il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov.

“Desidero fare una dichiarazione ufficiale che nessuno dei mercenari che l’Occidente invia in Ucraina per combattere per il regime nazionalista a Kiev può essere considerato un combattente in conformità con il diritto umanitario internazionale o godere dello status di prigioniero di guerra”, ha sottolineato Konashenkov .

Ha affermato che tutti gli atti di sabotaggio da parte di mercenari in Ucraina sono stati compiuti con l’uso di armi fornite dall’Occidente. Konashenkov ha detto che mercenari stranieri stavano attaccando l’esercito russo e i convogli di rifornimenti e gli aerei che fornivano supporto.

“Nei video diffusi dai servizi segreti ucraini per scopi di propaganda, come filmati presumibilmente girati da civili locali, preferiscono non mettersi davanti alle telecamere”, ha detto Konashenkov.

Ha avvertito che tutti i mercenari stranieri, detenuti in Ucraina, sarebbero stati assicurati alla giustizia con accuse penali.

“Nel migliore dei casi, possono aspettarsi di essere perseguiti come criminali. Stiamo esortando tutti i cittadini stranieri che potrebbero avere in programma di andare a combattere per il regime nazionalista di Kiev a pensare una dozzina di volte prima di mettersi in viaggio”, ha detto Konashenkov.