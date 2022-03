Mosca. Peskov. “Nessuna svolta” nei negoziati, accolte favorevolmente richieste Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che non ci sono stati sviluppi dai negoziati di persona tra Russia e Ucraina a Istanbul, ma ha accolto favorevolmente le richieste scritte dell’Ucraina.

“È positivo che la parte ucraina abbia almeno iniziato a formulare concretamente e mettere su carta ciò che propone”, ha detto Peskov ai giornalisti in una normale teleconferenza.

“Per il momento non possiamo dichiarare che ci sia qualcosa di molto promettente o una qualche svolta”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in conferenza stampa. “C’è molto lavoro da fare”, ha aggiunto. Peskov ha spiegato che Mosca considera “positivo” il fatto che Kiev abbia iniziato a formulare le proprie proposte per iscritto. “Noi evitiamo attentamente di fare dichiarazioni su questioni” che vengono discusse ai negoziati perché “crediamo che i colloqui debbano avere luogo” in modo discreto.