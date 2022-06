Mosca. Peskov. Non è escluso incontro Putin-Zelensky. Con missili a Kiev Usa gettano benzina sul fuoco

- Advertisement -

AgenPress – Nessuno esclude la proposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di incontrare il presidente russo Vladimir Putin, ma dovrebbe essere finalizzato qualche documento. Lo afferma il Cremlino citato da Interfax.

Potrebbero incontrarsi solo per finalizzare “un certo documento”, ma le due parti hanno sospeso il lavoro su di esso da tempo, ha detto Peskov. “Nessuno potrebbe mai escludere a priori un incontro di questo tipo, ma bisognerebbe organizzarlo”.

Non sono stati raggiunti accordi specifici sulla questione dell’esportazione di grano dai porti del Mar Nero. “Non c’è un accordo preciso. In effetti, la parte turca e le altre parti hanno ricevuto spiegazioni dettagliate dal presidente della Russia Vladimir Putin. Tutti i capi di Stato e di governo, con cui si sono svolti i colloqui di recente, e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres hanno ricevuto da Putin spiegazioni dettagliate sul fatto che la Russia non ostacola il passaggio delle navi cariche di grano”.

“Riteniamo che gli Stati Uniti stiano deliberatamente e in modo mirato gettando altra benzina sul fuoco”, ha detto ancora commentando l’annuncio da parte del presidente americano Joe Biden sul fatto che gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina sistemi missilistici “più avanzati” per colpire “obiettivi strategici. Tali consegne non contribuiscono a risvegliare il desiderio della leadership ucraina di riprendere i colloqui di pace”.