AgenPress – Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che non c’è alcuna possibilità che il presidente russo Vladimir Putin dichiari guerra all’Ucraina il 9 maggio, il Giorno della Vittoria della Russia, liquidando quei rapporti come “sciocchezze”.

Putin terrà un discorso e sovrintenderà a una parata militare sulla Piazza Rossa di Mosca.

L’invasione dell’Ucraina è stata descritta dalla Russia come una “operazione militare speciale” e non come una guerra.