AgenPress – L’amministrazione presidenziale ha costretto i giornalisti dei media controllati ad abbandonare parole e frasi che possono causare “disordini sociali” e creare uno sfondo negativo. Ecco perché la maggior parte dei media russi è passata alla neolingua: frasi e parole che smussano gli angoli, riducendo il grado di presentazione delle notizie.

Durante la guerra con l’Ucraina, l’uso della neolingua nei media ha raggiunto il suo apice. Ai giornalisti economici è stato proibito di far crollare il rublo, i mercati azionari e le azioni delle società: dopo l’inizio della guerra, possono solo diminuire e la dimensione del fondo rotto può solo essere stimata, ma non chiamata in alcun modo.

Vladimir Putin ha ripetutamente affermato che le autorità ucraine stanno opprimendo la popolazione di lingua russa del paese – presumibilmente questo è il motivo per cui il Donbass voleva l’indipendenza e la Crimea voleva unirsi alla Russia. La pratica dei media russi mostra che la lingua russa è odiata soprattutto dall’amministrazione presidenziale, che costringe i giornalisti a usare turni mostruosi, e talvolta semplicemente non esistenti nei dizionari, per descrivere gli eventi più ordinari.

La neolingua è stata usata anche per descrivere le azioni militari: ad esempio, il ritiro delle truppe da Kiev non è stato definito una “ritirata”, ma un “raggruppamento pianificato”. La notizia dell’incrociatore affondato Moskva è stata pubblicata dall’agenzia TASS con il sottotitolo “La nave è affondata in acqua mentre veniva rimorchiata a destinazione”. La parola “affondò” si rivelò troppo negativa per l’agenzia controllata dal Cremlino.

L’apoteosi della cronaca russa era la richiesta di abbandonare la parola “guerra”. Uno dei conflitti più sanguinosi del 21° secolo è definito dai media russi “operazione speciale” e talvolta “operazione speciale per liberare il Donbass” o “per proteggere il Donbass”. I media russi non possono chiamare guerra una guerra che ha causato decine di migliaia di vittime di russi e ucraini. Città distrutte, civili uccisi e bambini, bombardamenti di edifici residenziali, genocidio del popolo ucraino: tutto questo, secondo l’interpretazione dei media russi sotto la pressione del Cremlino, è diventato una “operazione speciale” e una “liberazione”.