Mosca. Putin incolpa l’Occidente per le crisi alimentari ed energetiche

AgenPress – Vladimir Putin ha incolpato l’Occidente per l’emergere di crisi alimentari ed energetiche globali e ha ripetuto le offerte del suo governo di un passaggio sicuro per le navi che esportano grano dall’Ucraina se le mine vengono rimosse dalle acque.

“Ovviamente, stiamo assistendo a tentativi di spostare la responsabilità di ciò che sta accadendo sul mercato alimentare mondiale, i problemi emergenti in questo mercato, sulla Russia”, ha detto alla TV russa. “Devo dire che questo è un tentativo, come dice la nostra gente, di spostare questi problemi da una testa malata a una sana”.

Come riportato dall’agenzia di stampa statale Tass, Putin ha anche affermato che le sanzioni occidentali contro la Russia non faranno che peggiorare i mercati mondiali, riducendo il raccolto e facendo salire i prezzi.

Ha affermato che l’inflazione derivava dalla “macchina da stampa” senza precedenti del dollaro durante la pandemia di coronavirus e ha accusato le politiche europee miopi di investimenti insufficienti in alternative alle tradizionali forniture energetiche e aumenti dei prezzi.

Il leader del Cremlino ha affermato che la Russia non sta bloccando le spedizioni di grano dall’Ucraina e che l’Occidente sta usando la Russia come capro espiatorio per i suoi problemi.

Putin ha promesso che se le acque fossero state sminate, la Russia non avrebbe attaccato le spedizioni di grano e ha suggerito che potrebbero essere effettuate dal porto ucraino di Berdyansk o da altri paesi, come la Bielorussia. Berdyansk è sotto occupazione russa.