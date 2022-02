Mosca. Putin invia truppe nelle regioni filo-russe dell’Ucraina orientale controllate dai separatisti

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato truppe nelle parti dell’Ucraina orientale controllate dai separatisti in quella che il Cremlino ha definito una missione di “mantenimento della pace”, poche ore dopo aver firmato i decreti che riconoscono l’indipendenza delle regioni sostenute da Mosca.

Non è chiaro se i movimenti delle truppe russe abbiano segnato l’inizio di un’invasione dell’Ucraina di cui i leader occidentali hanno messo in guardia per settimane. Ma diversi funzionari statunitensi e occidentali hanno avvertito che la mossa di lunedì potrebbe fungere da salva di apertura di un’operazione militare più ampia contro il paese.

L’ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield ha dichiarato lunedì sera in una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza dell’ONU che il riconoscimento da parte di Putin delle regioni pro-Mosca è stato un “tentativo di creare un pretesto per un’ulteriore invasione”.

Ha detto che la sua affermazione secondo cui le forze russe stanno entrando in quelle regioni come “pacificatori” è “una sciocchezza”.

“Sappiamo cosa sono veramente”, ha detto Thomas-Greenfield.

In un discorso infuocato lunedì scorso, Putin ha fatto esplodere i crescenti legami di sicurezza di Kiev con l’Occidente e, in lunghe osservazioni sulla storia dell’URSS e sulla formazione della Repubblica socialista sovietica ucraina, sembrava mettere in dubbio il diritto dell’Ucraina all’autodeterminazione. “L’Ucraina non ha mai avuto tradizioni della propria statualità”, ha detto, definendo la parte orientale del paese “antiche terre russe”. I decreti firmati da Putin trasmettevano il riconoscimento ufficiale di Mosca su due territori separatisti nella regione del Donbas, nell’Ucraina orientale: la Repubblica popolare di Donetsk e la Repubblica popolare di Luhansk (DPR e LPR). I decreti li riconoscevano come stati indipendenti e ne garantivano la sicurezza con le truppe russe. I decreti affermavano che le cosiddette forze di mantenimento della pace russe sarebbero state dispiegate nelle regioni.