Mosca. Putin mette al bando 29 giornalisti britannici Bbc, Financial Times, Guardian e Sky News

- Advertisement -

AgenPress – La Russia ha inserito in una lista nera 49 cittadini britannici inclusi funzionari della Difesa e giornalisti della Bbc, Financial Times, Guardian e Sky News che non potranno entrare nel Paese. Ne ha dato notizia in un comunicato il ministero degli Esteri russo.

Circa 29 giornalisti sono stati banditi, inclusi Clive Myrie, Orla Guerin e Paul Adams della BBC, i quali hanno tutti riferito dall’Ucraina dall’inizio della guerra.

- Advertisement -

L’elenco comprende anche il direttore generale della BBC Tim Davie, i redattori di Times, Daily Telegraph, Guardian, Daily Mail e giornali indipendenti, nonché giornalisti di Sky, Channel 4 e ITV.

I cittadini britannici ai quali è vietato l’ingresso in Russia sono accusati di “diffusione deliberata di informazioni false e unilaterali sulla Russia e sugli eventi in Ucraina e nel Donbass” e di contribuire alla russofobia nella società britannica, riporta il Guardian. Nel comunicato del ministero degli Esteri russo si afferma che il bando è una risposta alle sanzioni occidentali e alle pressioni sugli organi di stampa russi all’estero.

La nota del ministero afferma che, a seguito delle “azioni anti-russe” del governo britannico e delle sanzioni imposte contro “i principali giornalisti del nostro paese e capi di compagnie di difesa nazionali”, la Russia ha aggiunto i media e le figure della difesa alla sua “lista di arresto” . Accusa i giornalisti di “diffusione deliberata di informazioni false e unilaterali sulla Russia e sugli eventi in Ucraina e nel Donbas” e di contribuire alla russofobia nella società britannica.

- Advertisement -

Il regolatore dei media britannico ha revocato la licenza di trasmissione di RT a marzo, dicendo che non poteva rispettare le regole di imparzialità nei codici di trasmissione britannici a causa dei suoi legami con lo stato russo, che aveva inviato truppe in Ucraina e represso il giornalismo indipendente.