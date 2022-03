Mosca. Putin minaccia i “paesi ostili”. Pagamento gas in rubli o i contratti saranno interrotti

- Advertisement -

AgenPress – Vladimir Putin ha firmato il decreto presidenziale sulle regole del commercio di gas naturale russo con i cosiddetti Paesi ostili per il pagamento in rubli.

Lo ha comunicato lo stesso leader russo, aggiungendo che entrerà in vigore da domani, primo aprile. “Nessuno ci vende niente gratis, e noi nemmeno faremo opere di carità. Ciò significa che i contratti esistenti, in caso di mancato pagamento del gas in rubli, saranno interrotti”. Così il presidente russo Vladimir Putin secondo quanto riporta la Tass.

“Se tali pagamenti (in rubli) non vengono effettuati, noi considereremo questo come un inadempimento degli impegni con tutte le implicazioni che ne derivano”.