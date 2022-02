Mosca resta isolata ma il Consiglio di Sicurezza dell’Onu non riesce ad essere compatto. Cina, India ed Emirati Arabi si sono astenuti

Cancellato anche un riferimento al capitolo 7 della Carta delle Nazioni Unite, che consente ai membri di intraprendere un’azione militare per ristabilire la pace

AgenPress. Mosca resta isolata ma il Consiglio di Sicurezza dell’Onu non riesce ad essere compatto. Come era previsto la Russia ha posto il veto sulla risoluzione che deplora l’invasione in Ucraina e chiede di fermare immediatamente le operazioni militari.

La Cina si è astenuta mentre l’India, dopo vari tentennamenti, si è accodata a Pechino. Stessa decisone per gli Emirati Arabi Uniti. La diplomazia statunitense è riuscita a convincere la Cina ammorbidendo il testo anche se l’ambasciatrice americana presso le Nazioni Unite, ha fatto notare che questa è una guerra voluta dalla Russia che ha scelto di invadere un paese confinante.

- Advertisement -

La risoluzione riaffermava la sovranità dell’Ucraina ma la parola ‘condanna‘ è stata sostituita da ‘deplora‘ ed è stato anche cancellato un riferimento al capitolo 7 della Carta delle Nazioni Unite, che consente ai membri di intraprendere un’azione militare per ristabilire la pace.