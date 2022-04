Mosca. Scambio prigionieri ex marine Usa Trevor Reed con il russo Konstantin Yaroshenko

- Advertisement -

AgenPress – La famiglia dell’ex marine statunitense Trevor Reed afferma che è stato rilasciato dopo due anni di prigionia in Russia. La nostra famiglia ha vissuto un incubo. Oggi, le nostre preghiere sono state esaudite e Trevor sta tornando sano e salvo negli Stati Uniti”, ha detto la famiglia in una nota.

“Le nostre preghiere sono state ascoltate, Tevor sta tornando sano e salvo da noi. Chiederemmo rispettosamente un po’ di privacy mentre affrontiamo la miriade di problemi di salute causati dalle squallide condizioni a cui è stato sottoposto nel suo gulag russo”, ha continuato la famiglia, anche se non hanno specificato per quanti giorni Reed è stato detenuto.

Hanno ringraziato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden “per la sua gentilezza, la sua considerazione e per aver preso la decisione di riportare a casa Trevor”, aggiungendo che l’azione di Biden “potrebbe aver salvato la vita di Trevor”.

Biden ha anche confermato il rilascio di Reed, dicendo di aver condiviso la notizia con la sua famiglia.

“Oggi diamo il benvenuto a casa Trevor Reed e celebriamo il suo ritorno dalla famiglia a cui è mancato molto. Trevor, un ex marine degli Stati Uniti, è libero dalla detenzione russa”, ha detto Biden in una nota. “Ho sentito dalle voci dei genitori di Trevor quanto si siano preoccupati per la sua salute e abbiano sentito la mancanza della sua presenza. E sono stato felice di poter condividere con loro la buona notizia sulla libertà di Trevor”.

Il rilascio di Reed è avvenuto a causa di uno scambio di prigionieri con il cittadino russo Konstantin Yaroshenko, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sul suo canale Telegram ufficiale.

“Le trattative che ci hanno permesso di riportare a casa Trevor hanno richiesto decisioni difficili che non prendo alla leggera. Il suo ritorno sicuro è una testimonianza della priorità che la mia amministrazione attribuisce al portare a casa gli americani tenuti in ostaggio e detenuti ingiustamente all’estero”, ha detto Biden.

Ha continuato chiedendo il rilascio del direttore della sicurezza detenuto Paul Whelan, che è stato arrestato per la prima volta nel 2018, dicendo che non si sarebbe “fermato fino a quando Paul Whelan e altri non si fossero uniti a Trevor tra le braccia amorevoli della famiglia e degli amici”.

Anche il segretario di Stato americano Antony Blinken ha accolto con favore il rilascio di Reed in una dichiarazione mercoledì “mentre continua a chiedere il rilascio di Whelan ingiustamente detenuto”.

“Rimaniamo inoltre impegnati a garantire la libertà di tutti i cittadini statunitensi detenuti ingiustamente all’estero”.