Mosca. Sergey Lavrov, in Ucraina è iniziata nuova fase delle operazioni. Russia contraria ad armi nucleari

AgenPress – Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato martedì che è iniziata una nuova fase dei combattimenti in Ucraina e sarà “un momento molto importante per l’intera operazione speciale”.

“Questa operazione nell’est dell’Ucraina ha lo scopo, come annunciato fin dall’inizio, di liberare completamente le repubbliche di Donetsk e Luhansk”, ha detto Lavrov in un’intervista video esclusiva a India Today. “Un’altra fase di questa operazione sta iniziando e sono sicuro che questo sarà un momento molto importante per l’intera operazione speciale”.

Alla domanda se la Russia intende utilizzare armi nucleari in Ucraina, Lavrov ha affermato che tali accuse provengono dalla parte ucraina e in particolare dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, e che la Russia storicamente è stata contraria all’uso di armi nucleari.

“Non ne abbiamo mai parlato”, ha detto Lavrov, riferendosi ai commenti fatti da Zelensky secondo cui la Russia potrebbe usare armi nucleari in Ucraina.

Quando è stata posta di nuovo la stessa domanda, Lavrov ha detto: “Quando l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti nel 1987, Gorbaciov e Reagan decisero di avere una responsabilità speciale per la pace su questo pianeta, firmarono una solenne dichiarazione che non potevano esserci vincitori in un una guerra nucleare e quindi una guerra nucleare non deve mai essere lanciata.

Rispondendo a una domanda sulla morte di civili in Ucraina e ritenendo le forze militari russe responsabili di possibili violazioni, Lavrov ha affermato: “Abbiamo la nostra legge, che proibisce ai militari di fare tutto ciò che non è consentito dal diritto umanitario internazionale. Qualsiasi violazione è assolutamente registrato e indagato”.

Ha anche detto che i rapporti sulle atrocità commesse dalle forze russe a Bucha sono “messi in scena e recitati”.