Mosca. Termina l’ incarico dell’ ambasciatore Usa John J. Sullivan presso la Federazione Russa

- Advertisement -

AgenPress – “L’ambasciatore presso la Federazione Russa John J. Sullivan ha completato il suo mandato come rappresentante degli Stati Uniti e ha lasciato Mosca oggi”.

Lo ha annunciato la missione diplomatica in una nota. Sullivan era stato nominato ambasciatore a Mosca nel dicembre 2019. “Dopo la sua partenza, terminerà la sua carriera nel servizio pubblico che sarà durata quattro decenni e sotto cinque presidenti americani”, ha aggiunto la sede diplomatica. Sullivan, 62 anni, nativo di Boston in Massachusetts è stato in particolare assistente del segretario di stato sotto la presidenza di Donald Trump e ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità nei ministeri della giustizia, della difesa e del commercio negli Stati Uniti.

- Advertisement -

Un altro membro dell’ambasciata, Elizabeth Rood, assumerà il ruolo di incaricato d’affari fino all’arrivo del successore di Sullivan, ha ricordato l’ambasciata, senza fornire ulteriori dettagli. La partenza di Sullivan arriva in un momento in cui le relazioni tra Stati Uniti e Russia stanno attraversando la peggiore crisi dalla fine della Guerra Fredda, a causa della guerra in Ucraina.