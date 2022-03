Mosca. Vladimir Muhin (chef ). Ci hanno tolto stelle Michelin, sbattuti fuori perché russi

- Advertisement -

AgenPress – “Purtroppo stiamo assistendo a un progressivo isolamento. Ieri siamo stati privati delle stelle Michelin, un riconoscimento inseguito per oltre 20 anni. Finalmente lo scorso anno erano arrivate le Michelin Stars ma ora sono state tolte a tutti gli esercizi russi. Ora ci hanno anche sbattuti fuori dalla lista dei “The World’s 50 Best chefs” e così non avremo modo di puntare sulla prestigiosa premiazione. Domani non avremmo neanche la cerimonia50 Best.

Lo dice chef Vladimir Muhin del ristorante&bar White Rabbit a Mosca, dove tutti i ristoranti sono aperti come in tutta la Russia, ma per chef e imprenditori della ristorazione nelle ultime due settimane tutto è cambiato.

Tutti ci stanno sbattendo fuori perché Russi, ma ciononostante sono convinto che nelle memorie delle persone rimarremo sempre gli stessi fratelli”.