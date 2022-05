Mosca. Volodin: “Usa aiutano i nazisti di Kiev. Leadership Stati Uniti responsabile dei crimini di guerra”

- Advertisement -

AgenPress – Gli Stati Uniti “partecipano alle ostilità in Ucraina”. Lo afferma il presidente della Duma russa Vyacheslav Volodin sul suo canale Telegram dove aggiunge: “Non si tratta solo della fornitura di armi e attrezzature, Washington coordina e sviluppa le operazioni militari” per conto del “regime nazista di Kiev”, “partecipando così direttamente alle ostilità contro il nostro Paese”. Il riferimento di Volodin è alle informazioni di intelligence Usa passate agli ucraini per colpire obiettivi russi di cui hanno scritto nei giorni scorsi i media americani.

“La leadership degli Stati Uniti – ha proseguito Volodin – dovrebbe essere ritenuta responsabile per i crimini commessi in Ucraina dal governo nazista di Kiev, aggiungendola alla lista dei criminali di guerra. Il presidente degli Stati Uniti Biden, chiedendo di fermare le fughe di notizie sullo scambio di informazioni di intelligence con l’Ucraina, ha ammesso che Washington è stata smascherata. I servizi segreti Usa aiutano i nazisti di Kiev”.