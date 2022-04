Moskva. Comandante morto a bordo. Ministro Ucraina, nave ora è in luogo degno di immersioni

- Advertisement -

AgenPress – Il comandante dell’incrociatore Moskva, Anton Kuprin, è morto durante l’esplosione e l’incendio a bordo della nave prima dell’affondamento. Lo riferisce il consigliere del ministro degli Affari interni ucraino Anton Gerashchenko citato da Nexta, il media bielorusso di opposizione che trasmette dalla Polonia. Il capitano Anton Kuprin diede l’ordine di bombardare l’Isola dei Serpenti il primo giorno di guerra.

Il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov ha commentato la fine dell’incrociatore suggerendo su Twitter di utilizzare la nave affondata come sito di immersione. “L’ammiraglia della Russia è ora un luogo degno per le immersioni nel Mar Nero, visiterò sicuramente il luogo dell’incidente dopo la nostra vittoria in guerra. A proposito, ho già 300 immersioni subacquee prenotate”.

